كواليس مهمة حول تعاقد ريال مدريد مع رونالدو

هبة سبور – اس اريبيا

أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، كان على وشك عدم إتمام انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2009 بعد حديث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي، عن رونالدو والقول إنه «لاعب مبالغ فيه»، وهو ما تبادر إلى أذهان النجم البرتغالي.

وكان قد أدلى رئيس ريال مدريد السابق بالعديد من التصريحات خلال لقائه ببرنامج «إيدولوس» الإذاعي، كشف فيه عن تفاصيل التعاقد مع رونالدو، وأزمته مع بيريز.

وفي هذا السياق صرح: «كريستيانو كان يرغب في تغيير الأجواء، كان يود القدوم إلى ريال مدريد، كان يحمسه كثيرًا المجيء إلى هنا لأن النادي كان سيطور منه كثيرًا على المستوى الشخصي والمهني، لقد كان يرغب في الفوز بألقاب أكثر وتحقيق انتصارات هنا، هذا بالإضافة إلى أنه كان يود الحصول على الجوائز الفردية كجائزة الكرة الذهبية التي حققها هنا، لقد دخلنا في مفاوضات قاسية لمدة عام ونصف من أجل التوقيع معه، ولكن مانشستر يونايتد توجب عليه قبول العرض المقدم له آنذاك والتي بلغت قيمته 80 مليون جنيه إسترليني، كنت أود أن يتعاقد بيريز مع رونالدو لا أن يتخلى عنه، وقبل توقيع ريال مدريد معه، كان يقول بيريز إن رونالدو لاعب مبالغ فيه».

وتابع: «عندما علم كريستيانو بهذا الأمر قال إنه على استعداد للتخلي عن الـ 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان يتوجب عليه دفعه في حالة عدم إتمام تعاقده، لم أكن أفهم كيف كان يمكن لبيريز الدخول في حالة شك متعلقة باللاعب، ومن هنا بدأت حالة من عدم التوافق والانسجام بين الثنائي دامت لتسع سنوات، وفي نهاية الأمر قدم اللاعب لأن وكيل أعماله أقنعه بهذا الأمر، لقد اتصل بي خورخي مينديز، وأخبرني أن الصفقة التي عملت عليها كثيرًا حُسمت».

وأضاف: «وقال لي فيما بعد: (الآن وقعت مع أفضل لاعب في العالم، والآن يجب عليك التعاقد مع أفضل مدرب في العالم، مورينيو)، ولكن لم يبد لي مورينيو مدرب جيد لريال مدريد».

تفاصيل التوقيع مع رونالدو

وأما بالنسبة إلى مفاوضات ريال مدريد مع «الدون»، فصرح: «للتوقيع مع كريستيانو رونالدو، قمنا بالتحدث مع مانشستر يونايتد لأنه كانت تجمعني علاقة جيدة بمديري النادي، ولكن في الوقت نفسه لم تكن لدي علاقة جيدة بفرجيسون لأنه لم يكن يود معرفة رغبة رونالدو في القدوم إلى ريال مدريد، ولكن في النهاية أقنعته الإدارة وأخبروه بأن هذا كان الأفضل لكلا الطرفين».

مشاكل رونالدو مع بيريز

وأكد كالديرون أن المشاكل التي جمعت كلا الطرفين بدأت منذ وصول «الدون» إلى بطل أوروبا، وفي هذا السياق قال: «العلاقة بين فلورنتينو وكريستيانو كانت سيئة منذ البداية لأنني أنا من وقعت مع اللاعب».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «لقد طلب رونالدو من فلورنتينو زيادة الراتب لأنه كان يرى أنه يستحق ذلك، وبالفعل كان يستحقه، وطلب أيضًا ذلك لأنه قرأ أن ريال مدريد على استعداد لدفع 350 مليون يورو في لاعب، وأن هذا اللاعب سيتقاضى 50 مليون يورو سنويًا، وطلب رونالدو زيادة تقدر بـ 5 ملايين يورو، وهو ما رفضته الإدارة، مشكلة ريال مدريد هي أن إدارته تُسمى «فلورنتينو بيريز».

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