مصر تعلن مقتل 4 من مواطنيها بحادث مسجد نيوزيلندا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الهجرة المصرية عن مقتل 4 مصريين في هجوم المسجدين في نيوزيلندا، مضيفة أنها ستقوم بنقل جثامين القتلى إلى الوطن ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وقال طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزلندا، إنه تم إبلاغه من قبل السلطات النيوزيلندية بأن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي قد وصل عددهم إلى 4، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامينهم للمستشفى.

وأكد الوسيمي أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، بعد توفر معلوماتهم من الجهات النيوزيلندية وهم:

1- منير سليمان 68 سنة.

2- أحمد جمال الدين عبد الغني 68 سنة.

3- أشرف المرسي.

4- أشرف المصري.

وأشار إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، وأنه سيتم نقل جثامين القتلى ابتداء من الثلاثاء المقبل.

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