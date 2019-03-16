طقس السبت .. جو مستقر بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار فوق السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وجنوب البلاد، وأن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والسواحل الجنوبية والواجهة المتوسطية وذلك عند الليل والصباح.

وستنمو، خلال الظهيرة، سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية وإمكانية بروز رعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ثم ستمتد بعد ذلك عند الليلة الموالية فوق السهول الوسطى. كما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و14 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و29 درجة بالسايس وأقصى الشمال الغربي وسواحل المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و35 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل ااهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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