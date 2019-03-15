هكذا رحب أحد ضحايا مجزرة نيوزيلندا بالسفاح عند دخوله المسجد

نُشر بتاريخ :  2019-03-15 - 22:44
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هبة بريس ـ وكالات

تصدر الوسم #HelloBrother (“مرحبا أخي)” قائمة الترند العالمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وهي عبارة رحب بها أحد ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا بقاتله برينتون تارانت.

ووثق مقطع الفيديو، الذي صوره مطلق النار الأسترالي برينتون تارانت بواسطة كاميرا مثبتة على رأسه ونشره في “فيسبوك”، ترحيب أحد المصلين بالقاتل لحظة دخوله مسجد “النور” في مدينة كرايست تشيرتش، وبادر الضحية قائلا: Hello Brother، لكن المسلح الإرهابي رد بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.

وانتشر الوسم #HelloBrother على نطاق واسع في الإنترنت، حيث استخدمه مدونون للتعبير عن ردود أفعالهم الغاضبة والحزينة، بقصائد ورسوم وعبارات مؤثرة.

وتقول تقارير إعلامية إن صاحب عبارة الترحيب لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 71 عاما ويدعى داوود نبي.

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