المحكمة تواجه “كاردكور” الزفزافي وثلاثة من “نشطاء” الحراك

هبة بريس ـ الرباط

وجهت المحكمة، اليوم الجمعة، عددا من الأسئلة لأربعة متابعين في ملف حراك الريف (وهم عبد المنعم أسترحيو، زكرياء قدوري، رشيد المساوي، محمد عدول) تمحورت حول علاقتهم بالحراك وناصر الزفزافي، وحضورهم في المظاهرات التي شهدتها مدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف، فضلا عن استماعها لحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور،

ومن بين المتابعين زكرياء قدوري، أحد الحراس الشحصيين للزفزافي، الذي أكد أنه تطوع لحماية الزفزافي خلال إحدى المسيرات بعد محاولة الإعتداء عليه بمدينة الناظور بواسطة السلاح الأبيض، حيث نفى تلقيه أي تعويض مقابل حماية الزفزافي، قائلا: “ناصر ولد حومتي كان مهدد بالإعتداء وأي واحد فبلاصتو كنت غادي نحميه حتى ولو كان يهودي لأنه دافع إنساني”.

كما نفى عبد المنعم أستريحو، علاقته بصورة الزفزافي التي علقت بالمقهى الكائن بإمزورن، مضحدا اجتماع الزفزافي ورفاقه بذات المقهى

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