وفاة السعودي “رافع السبابة” ترفع قتلى مجزرة نيوزيلندا إلى 50

هبة بريس ـ وكالات

رتفعت حصيلة قتلى هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى 50 بعد وفاة سعودي متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية.

وأعلنت سفارة السعودية في ويلنغتون، في بيان، وفاة المواطن محسن الحربي، متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش.

ولم تقدم السفارة توضيحا بشأن حالة المصاب السعودي الثاني بالهجوم ذاته، والذي أعلنت عنه في وقت سابق اليوم.

وكان محسن المزيني الحربي، ظهر في مقاطع مصورة وهو “رافع إصبع السبابة”، وفي طريقه إلى العناية المركزة جراء إصابته بخمس طلقات نارية، قبل أن توافيه المنية متأثرا بحراجه.

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