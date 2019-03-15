الجزائر.. وفاة متظاهر في ‘حاسي مسعود’

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هبة بريس ـ الرباط
أكد مصدر أمني لـ “قناة تلفزية ” في الجزائر وفاة متظاهر في الـ19 من عمره في مدينة حاسي مسعود (جنوب).
وأكد المصدر ذاته أن سبب الوفاة يعود إلى “سقوط الضخية من مركبة كان على متنها”.
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هبة بريس ـ الرباط
أكد مصدر أمني لـ “قناة تلفزية ” في الجزائر وفاة متظاهر في الـ19 من عمره في مدينة حاسي مسعود (جنوب).
وأكد المصدر ذاته أن سبب الوفاة يعود إلى “سقوط الضخية من مركبة كان على متنها”.
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