الجزائر.. وفاة متظاهر في ‘حاسي مسعود’

نُشر بتاريخ :  2019-03-15 - 19:31
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هبة بريس ـ الرباط

أكد مصدر أمني لـ “قناة تلفزية ” في الجزائر وفاة متظاهر في الـ19 من عمره في مدينة حاسي مسعود (جنوب).

وأكد المصدر ذاته أن سبب الوفاة يعود إلى “سقوط الضخية من مركبة كان على متنها”.

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