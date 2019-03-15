وجدة.. بودار الانشقاقات حول دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال

هبة بريس : أحمد المساعد

على إثر الإعلان عن عقد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الإستقلال لوجدة أنجاد يوم السبت 16 مارس الجاري بالمركز الثقافي بوجدة، ظهرت بوادر الانشقاق بين مناضلي حزب الاستقلال وخصوصا التيار المعارض و إستمرار الإحتقان في صفوف المناضلين لحزب الميزان بإقليم وجدة .

وقد أشعر تيار المعارضة في مراسلة لباشا وجدة توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، مفادها إلى قيام كل من يحي البركة الكاتب الاقليمي للحزب وعضو المجلس الوطني وإدريس بوشنتوف عضو المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للاتحاد العام للمقاولات والمهن ونزهة رضا عضوة المجلس الوطني وكاتبة منظمة المرأة الاستقلالية بوقفة إحتجاجية امام مكان انعقاد المؤتمر الإقليمي بداعي عدم شرعية دورة المجلس الاقليمي للحزب المزمع عقده غدا السبت 16 مارس الجاري بالمركز الثقافي بوجدة .

وصرح إدريس بوشنتوف رئيس الفريق الاستقلالي لمجلس جهة الشرق لهبة بريس، بأن المؤتمر الإقليمي للحزب المزمع عقده هو غير شرعي بحكم أن يحي البركة عضو المجلس الوطني هو الكاتب الإقليمي لفرع وجدة أنجاد وهو من يدعو له وليس عمر حجيرة المنسق الجهوي لحزب الميزان كما يعتبر خرقا للصلاحيات .

ومن جهة أخرى صرح لنا عمر حجيرة المنسق الجهوي للحزب ، بأن ما يقولونه غير صحيح والكاتب الاقليمي الشرعي هو رشيد زمهوط منذ سنوات وليس يحي البركة.

وهذا ، اتخذ شعار ” إقليم يعاني، وحكومة غائبة” للمؤتمر الإقليمي للحزب الذي يؤطره عمر حجيرة عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال.

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