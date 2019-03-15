بنشماس يستقيل ” شفويا ” من قيادة الأصالة والمعاصرة

هبة بريس ـ الرباط

قال مصدر موثوق، من داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، أن الأمين العام للحزب، عبد الحكيم بنشماش، قدم استقالته شفويا بشكل مفاجئ من الأمانة العامة للحزب بعد احتقان عرفه اجتماع للمكتب السياسي .

وقال مصدر هبة بريس ان حكيم بنشماش قدم استقالته شفويا في وقت شهد فيه الاجتماع احتقانا كبيرا، مشيرة الى أن ذلك يأتي وقت احتج فيه على عدم الوفاء بقرارات سابقة اتفق عليها من أجل تجاوز الاكراهات الداخلية للحزب مند تحمله قيادة الحزب.

وقال ذات المصدر، أن الأمين العام للأصالة والمعاصرة “حمل أوراقه وغادر الاجتماع” قائلا إنه يقدم استقالته من على رأس الحزب.

وتبقى استقالة بنشماس “الشفوية” غير مقبولة ضمنيا على اعتبار ان الاخير ترأس، اليوم الجمعة، أشغال المجلس الوطني لشبيبة الأصالة والمعاصرة.

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