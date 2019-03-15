الـ “ANCFCC ” تجمع موظفيها لتجويد خدماتها

هبة بريس ـ الرباط

تعقد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية (ANCFCC) ، نهاية هذا الأسبوع اجتماعا يضم ما يقارب 500 من موظفيها بالادارة المركزية ،وذلك لمناقشة ومدارسة الموضوعات الرئيسية حول الرقمنة المتقدمة للخدمات التي تقدمها ANCFCC ، وكذا تعزيز نظام التحفيظ ، لا سيما في المناطق القروية .

وتقوم الوكالة بتطوير ديناميكية غير مسبوقة من حيث تعزيز نظام تحفيظ الأراضي ، اذ يتم التعامل مع العديد من الموضوعات من قبل مديري ANCFCC والمديرين التنفيذيين.

كما تسعى الوكالة الى تجويد الخدمة المقدمة للمستخدم من حيث الدقة والشفافية والتتبع والتي تقع في صميم جميع الموضوعات التي يتم تناولها

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