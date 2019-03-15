“حماية المستهلك” تطالب أمزازي بـإنقاذ الموسم الـدراسي‎

هبة بريس ـ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك على خط الإضرابات التي قاربت الثلاثة أسابيع في صفوف الأساتذة المتعاقدين والمرسمين حيث طالبت الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم، بتفادي هدر الزمن المدرسي والحرص على مصلحة التلاميذ.

وشددت الجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك على ضرورة التحرك السريع للجهات الوصية على القطاع والإسراع في وضع حلول مناسبة في أقرب الآجال، تجنبا لاستفحال آفة الهذر المدرسي وتدني مستوى التلاميذ في مختلف المستويات.

ودعت الجمعية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديميات الجهوية، إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في ضمان السير العادي للموسم الدراسي الحالي، وإنقاذه من سنة بيضاء، حماية للتلاميذ وأسرهم الذين يشكلون الطرف الأضعف في المعادلة.

وعبرت الجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك، عن قلقها من تبعات مجريات الأحداث التي تعرفها الساحة التعليمية بالمغرب، ومن الانعكاسات السلبية على التلاميذ والأسر والمنظومة التعليمية بشكل عام.

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