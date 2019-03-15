محامية العشابي تظهر جثتة هامدة بعد ”توريطها“ في إصدار شيك بدون رصيد

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية على أن محامية سيدة الأعمال هند العشابي، لمياء الكمرة عن هيئة الرباط، قد وافتها المنية صبيحة يومه الجمعة، بعدما كانت مختفية عن الأنظار بعد ”توريطها“ من طرف العشابي في قضية إصدار شيك بدون رصيد.

وحسب مصادر مقربة، فأسباب الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية ألمت بها، بعد مشكلها الذي اندلع أثناء توقيف والد سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند العشابي على إثر إصدار شيك بدون رصيد، حيث توسلت الأخيرة من المحامية لمياء الكمرة وضع شيك لدى صندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بقيمة تفوق 200 مليون سنتيم حتى يتمكن من إطلاق سراح الأب بنية وضع المبلغ في الحساب البنكي للمحامية لمياء الكمرة.

غير أن ذات المصادر أضافت أن هند العشابي تنكرت للمحامية ولم تعد ترد على مكالمتها مما اثر سلباً على نفسيتها طيلة هذه المدة إلى أن وافتها المنية هذا الصباح الجمعة 14 مارس 2019.

وغادرت هند العشابي، أسوار سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، قبل أيام بعدما تم إلقاء القبض عليها بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، في شكاية تقدم بها طليقها، لتقوم بعد ذلك ببيع قطعة أرضية بمدينة الدار البيضاء، عجلت بإطلاق سراحها بعدما سددت ما عليها من مبالغ مالية.

يشار إلى أن هند العشابي سبق لها وأن قضت سنتين من العقوبة السجنية بسجن العرجات بمدينة سلا، بعدما صدر في حقها حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تم تخفيضه لعامين بعد استئناف الحكم، وذلك بعد أن اتهمها زوجها السابق سفير الكويت في فيينا بالخيانة الزوجية والفساد، قبل أن تغادر السجن بداية شهر غشت من سنة 2018.

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