مغاربة يشيدون ب”مجزرة نيوزيلندا”.. هل يتدخل الأمن لاعتقالهم?

هبة بريس

اهتز العالم صباح اليوم الجمعة، على وقع حادث ارهابي شنيع بنيوزيلندا، أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى.

الحادث، وقع اثر قيام شخص متطرف بإطلاق النار خلال صلاة الجمعة داخل مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

الحادث الارهابي الشنيع، لقي إدانة واستنكارا كبيرين من قبل عدد من دول العالم وشعوبها بمختلف دياناتهم ومرجعياتهم التي أجمعت على رفض مفهوم التطرف والإرهاب.

الإدانة، لم تكن موقف بعض الأشخاص “الغير السويين” الذين يعيشون بيننا ويمثلون خطرا حقيقيا على المجتمع والاشخاص.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينات لنشطاء عبروا عن اشادتهم بهذه المجزرة المفجعة.

ونشر ناشط يدعى “سليمان فارس” من منطقة الريف تدوينة قال فيها:”عاجلا أم آجلا سأقوم بمجزرة رهيبة داخل المسجد، لذا أنصحكم بالابتعاد عن صلاة الفجر”.

وقال ناشط آخر من مدينة فاس، يدعى “أيوب فريح” :”هاد السيد م.. دخل وبدا يشرشم فولاد .. لعز.. كلنا من أجل اطلاق سراح”

تدوينتي الناشطين المذكورين، أثارت سخط عدد من المغاربة الذين طالبوا المصالح المعنية التدخل على عجل لاعتقالهم بتهم الاشادة بالارهاب الذي يعاقب عليه القانون.

هذا ويشار الى أن فاجعة نيوزيلندا خلفت الى حدود الساعة وفاة أزيد من 49 شخصا وإصابة العشرات من الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة.





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