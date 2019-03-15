رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال لأول مرة منذ مونديال روسيا

هبة سبور – متابعة

استدعى مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، الجمعة، القائد كريستيانو رونالدو لتشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

وانضم رونالدو، الذي غاب عن تشكيلة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا وإيطاليا بين سبتمبر ونوفمبر الماضي، إلى التشكيلة التي أعلنها سانتوس لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق الشهر الحالي.

ولم يخض رونالدو (33 عاما) أيا من مباريات المنتخب منذ الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد الأوروغواي، في خطوة عزيت لمنحه الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

إلا أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ألمح في مقابلة نشرتها صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم، إلى أن عودته للمنتخب قد تكون وشيكة، مؤكدا أنه سيكون في عام 2019 “تحت تصرف مدرب المنتخب الوطني”.

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