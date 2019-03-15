موخاريق يستعين بالأمن الخاص لمنع الصحافة من تغطية مؤتمر “العهدة الثالثة”

هبة بريس – الدار البيضاء

توتر كبير شهدته بوابة الفضاء الذي تقرر أن يحتضن فعاليات و أشغال المؤتمر الثاني عشر لمركزية الاتحاد المغربي للشغل ، و ذلك بعد أن منع عدد من رجال الأمن الخاص الكثير من الصحافيين و المصورين من ولوج المكان بحجة “أوامر صدرت من الزعيم النقابي موخاريق”.

المنع لم يطل فقط مهنيي الإعلام ، بل وصل أيضا لعدد من أفراد التيار المعارض لاستمرار موخاريق على رأس النقابة السالفة الذكر، و الذين اضطر عدد منهم ضمن ما يسمى ب”التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل” للإعلان عن وقفة احتجاجية أمام مقر المركزية النقابية.

الوقفة و التي نظمها عدد من الغاضبين من موخاريق و الذي يبدو أن انتخابه لولاية ثالثة هو أمر مؤكد في ظل هيمنته على القرار و تحكمه في كل صغيرة و كبيرة بالنقابة ، تأتي احتجاجا على تكریس الوضع القائم مع وجود اختلالات خطیرة في التدبیر رصدتها تقاریر المجلس الأعلى للحسابات وفق ما أكدوه.

و تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاحاد المغربي للشغل سيتواصل على مدى ثلاثة ايام و بالضبط مابین 15 و17 مارس الجاري و ذلك تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي یضع حدا لسوء النمو ویخلق العدالة الاجتماعیة”، و سيشارك في هذه المحطة 1500 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العمالية في القطاعين الخاص والعام وشبه العام.

و سيختتم هذا المؤتمر بانتخاب زعيم نقابي لهاته الولاية و سيكون بلا شك هو “ميلودي موخاريق” وفق ما أكده العديد من أعضاء و فعاليات النقابة ، حيث تشير كل التكهنات لانتخابه لولاية أو “عهدة “ثالثة”.

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