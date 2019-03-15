“البارون سحيتة” يقع في قبضة درك السوالم و حرب “الماحيا” تتواصل بالمنطقة

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة السوالم من توقيف المدعو “سحيتة” الذي يعتبر من العناصر المعروفة بالمنطقة بسوابقها الإجرامية و بترويج عدد من الممنوعات لدرجة يصفه أبناء المنطقة ب”البارون سحيتة” خاصة في ظل توسع أنشطته في تجارة المخدرات لتشمل منطقة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء.

و تمكنت عناصر الدرك الملكي بالسوالم من خلال عملية محكمة قادها رئيس المركز الترابي و بتنسيق تام مع القيادة الإقليمية للدرك ببرشيد من توقيف و اعتقال “سحيتة” رغم المقاومة الشرسة التي أبداها ، خاصة في ظل صدور العشرات من مذركات البحث الوطنية في حقه.

و أمرت النيابة العامة ببرشيد بإيداع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في حالة اعتقال ، فيما استحسنت ساكنة المنطقة التحركات الأخيرة الإيجابية لعناصر الدرك الملكي بإقليم برشيد و التي يقودها القائد الإقليمي للدرك بتوجيه مباشر من القيادة الجهوية و التي أسفرت عن توقيف عدد من المبحوث عنهم فضلا على تفكيك مجموعة من المصانع السرية التي كانت تستعمل في صناعة “الماحيا” و أخرها ذاك المتواجد بدوار علال.

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