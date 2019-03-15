حجز 13 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

قامت عناصر الجمارك بتعاون مع عناصر الشرطة العاملة بمعبر باب سبتة، اليوم الجمعة، بحجز 13 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة كانت في طريقها لولوج مدينة سبتة المحتلة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الفرقة المختلطة بين الجمارك والشرطة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات المعدة على شكل صفائح خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة، موضحا أن المخدرات كانت مدسوسة في مخبئ معد داخل الكراسي الخلفية لسيارة مرقمة بإسبانيا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة سائق السيارة، المقيم بمدينة سبتة المحتلة، على عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بتطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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