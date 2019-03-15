درك الحوز يعتقل سيتينيا متلبسا بترويج المخدرات

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التوامة، اعتقلت شخصا ستينيا بدوار اوريل بجماعة زرقطن بالحوز، ينشط في ترويج المخدرات.

ووفق نفس المصادر، فقد تم توقيف المعني بالأمر، بعد تلقي سرية درك التوامة إخبارية في الموضوع، حيث تم اعتقاله وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا كانت بحوزته.

هذا وتم اقتياد الموقوف، من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين إحالته على أنظار النيابة العامة المتخصصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0