رغم النتائج غير المرضية.. الحداوي يجمع لاعبي الكرة الشاطئية بالبيضاء

هبة بريس – القسم الرياضي

رغم النتائج غير المرضية التي حققها منتخب الكرة الشاطئية بالمغرب مقارنة بحجم الإمكانيات الكبيرة التي رصدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم له قصد الإعداد الجيد و التنقل في أحسن الظروف، غير أن الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الجامعة لهاته الرياضة لم ينقطع و ذلك بعد أن تواصلت التربصات و التجمعات العالية المستوى لهذا المنتخب.

و في هذا الصدد، و تحسبا لمشاركته في الاستحقاقات المقبلة، يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الفترة المتراوحة ما بين 18 و22 مارس 2019 تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الدار البيضاء.

ولهذا الغرض، وجه مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 15 لاعبا ويتعلق الأمر بأربعة عشر لاعبا ممارسا بفرق مغربية و لاعبا محترفا وحيدا فقط في التشكيل و هو نسيم الحداوي عميد المنتخب.

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