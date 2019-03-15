يتصلون بقصر الإليزيه…جزائريون لماكرون: “لا تتدخل في شؤوننا”

هبة بريس - وكالات

استقبل قصر الإليزيه بباريس مكالمات هاتفية لجزائريين يطالبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التدخل في شؤون البلاد.

والثلاثاء قال ماكرون في مؤتمر صحافي، إنّه “يحيي قرار الرئيس بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة” وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ماكرون خلال زيارته إلى جيبوتي أنّ “قرار الرئيس بوتفليقة يفتح صفحة جديدة في التاريخ الجزائري”.

وأردف: “أحيي تعبير الشعب الجزائري لا سيما الشباب عن تطلعاته ورغبته في التغيير”.

والإثنين أعلن الرئيس بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان القادم، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”.

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