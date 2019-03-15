مباريات حارقة في ربع نهائي ونصف نهائي دوري ابطال اروبا

ادريس دحني – هبة سبور
اجريت قبل قليل قرعة ربع نهائي دوري ابطال اروبا لكرة القدم بنيون السويسرية , واسفرت عن مباريات حارقة حيث سيواجه برشلونة المان يونايتد , فيما سيواجه زملاء حكيم زياش اجاكس الهولندي يوفنتوس الايطالي في مباراة لا تخلو من المتعة , اما المان سيتي سيواجه مواطنه توتنهام , واخيرا وضعت القرعة ليفيربول في مواجهة بورتو البرتغالي ,
وتستعرض لكم هبة سبور نتائج القرعة بالترتيب :
-1- اجاكس ضد يوفنتوس
-2- ليفربول ضد بورتو
-3- توتنهام ضد المان سيتي
-4- برشلونة ضد المان يونايتد
وستلعب مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأول على أن تلعب مباراة الاياب في ملعب الفريق الذي حل ثانيا في القرعة .
أما قرعة نصف نهائي البطولة فجنبت يوفنتوس مواجهة برشلونة في حال تأهل الفريقين بحيث سيواجه الفائز من المباراة الثالثة الفائز من المباراة الأولى , فيما سيواجه الفائز في المباراة الرابعة الفائز في المباراة الثانية , وستلعب مباراة الذهاب الاولى في ملعب الفائز في مباراة الثالثة والرابعة على أن تلعب مباراة الاياب على ملعب الفريقين الفائزين في المبارتين 1 و 2