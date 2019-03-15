مباريات حارقة في ربع نهائي ونصف نهائي دوري ابطال اروبا

ادريس دحني – هبة سبور

اجريت قبل قليل قرعة ربع نهائي دوري ابطال اروبا لكرة القدم بنيون السويسرية , واسفرت عن مباريات حارقة حيث سيواجه برشلونة المان يونايتد , فيما سيواجه زملاء حكيم زياش اجاكس الهولندي يوفنتوس الايطالي في مباراة لا تخلو من المتعة , اما المان سيتي سيواجه مواطنه توتنهام , واخيرا وضعت القرعة ليفيربول في مواجهة بورتو البرتغالي ,

وتستعرض لكم هبة سبور نتائج القرعة بالترتيب :

-1- اجاكس ضد يوفنتوس

-2- ليفربول ضد بورتو

-3- توتنهام ضد المان سيتي

-4- برشلونة ضد المان يونايتد

وستلعب مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأول على أن تلعب مباراة الاياب في ملعب الفريق الذي حل ثانيا في القرعة .

أما قرعة نصف نهائي البطولة فجنبت يوفنتوس مواجهة برشلونة في حال تأهل الفريقين بحيث سيواجه الفائز من المباراة الثالثة الفائز من المباراة الأولى , فيما سيواجه الفائز في المباراة الرابعة الفائز في المباراة الثانية , وستلعب مباراة الذهاب الاولى في ملعب الفائز في مباراة الثالثة والرابعة على أن تلعب مباراة الاياب على ملعب الفريقين الفائزين في المبارتين 1 و 2

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