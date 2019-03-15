توقيف خمسيني اغتصب سيدة وتسبب في حملها بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش

أخضع المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش شخصا تجاوز الخمسين من عمره للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمراكش، بتهمة اغتصاب مطلقة نتج عنه حمل غير شرعي.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الضحية تقدمت بداية الأسبوع الجاري، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص الموضوع، قبل أن تقرر النيابة الاستماع إلى الطرفين في محاضر قانونية، وتعميق البحث معهما، قبل إحالتها على النيابة العامة بمراكش.

وأفادت نفس المصادر أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التوامة إقليم الحوز، أوقفت المعني بالأمر، بدوار ابحري التابع لجماعة زرقطن، قبل إحالته على الضابطة القضائية للدرك الملكي بمراكش، لإخضاعه للتحقيقات الاولية، في انتظار عرضه أنظار العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0