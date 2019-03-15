توقيف رئيس فريق لالة ميمونة و4 لاعبين مدى الحياة

نُشر بتاريخ :  2019-03-15 - 11:14
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هبة سبور

عاقبت اللجنة التأديبية لعصبة الغرب رئيس جمعية للاميمونة رشيد لكحل بالإيقاف مدى الحياة عن مزاولة نشاط أي رياضي أو إداري يهم كرة القدم , وذلك بسبب حالة العود المسجلة ضده في الاعتداء , كما اشار البلاغ الى ان المعني بالأمر قام بسب وشتم جميع مكونات العصبة وتهديد الحكم وتحريض باقي مكونات فريقه من لاعبين ومسيرين , وهدد رئيس العصبة بالقتل ودفنه في الملعب .

وكان حكم مباراة فريقي جمعية اتحاد للاميمونة ونادي سبو قد تعرض للاعتداء بالضرب , ولم يقتصر الإيقاف مدى الحياة على هذا المسير فقط بل شمل أيضا اربعة لاعبين من الفريق، ناهيك عن عقوبات أخرى تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث سنوات , حيث بلغ عدد المعاقبين في هذا الملف 24 شخصا.

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