توقيف رئيس فريق لالة ميمونة و4 لاعبين مدى الحياة

هبة سبور

عاقبت اللجنة التأديبية لعصبة الغرب رئيس جمعية للاميمونة رشيد لكحل بالإيقاف مدى الحياة عن مزاولة نشاط أي رياضي أو إداري يهم كرة القدم , وذلك بسبب حالة العود المسجلة ضده في الاعتداء , كما اشار البلاغ الى ان المعني بالأمر قام بسب وشتم جميع مكونات العصبة وتهديد الحكم وتحريض باقي مكونات فريقه من لاعبين ومسيرين , وهدد رئيس العصبة بالقتل ودفنه في الملعب .

وكان حكم مباراة فريقي جمعية اتحاد للاميمونة ونادي سبو قد تعرض للاعتداء بالضرب , ولم يقتصر الإيقاف مدى الحياة على هذا المسير فقط بل شمل أيضا اربعة لاعبين من الفريق، ناهيك عن عقوبات أخرى تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث سنوات , حيث بلغ عدد المعاقبين في هذا الملف 24 شخصا.

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