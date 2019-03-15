الجزائر.. الأمن يستبق تظاهرات “جمعة الفصل” بإجراءات مشددة

هبة بريس - وكالات

انتشرت قوات الأمن الجزائرية، الجمعة، عند حدود العاصمة، في محاولة لعرقلة وصول حافلات تقل متظاهرين من ولايات أخرى، تلبية لدعوات احتجاج على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل المقبل، وفق ما أفادت مراسلتنا.

وكانت السلطات الجزائرية اتخذت إجراءً مماثلا، يوم الجمعة الماضي، عندما قطعت “شرايين العاصمة”، حيث أغلقت محطات مترو الأنفاق و”الترام”، وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة تحسبا للاحتجاجات، التي رغم ذلك جاءت كبيرة.

ونقلت وكالة “سكاي نيوز عربية”، أن محتجين توافدوا منذ الخامسة صباحا من ولايات قريبة وأخرى بعيدة عن العاصمة في ساعات مبكرة من صباح الجمعة، في خطوة تختلف عن الأسابيع الماضية، التي كان المتظاهرون يتدفقون على العاصمة بعد صلاة الجمعة.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض وجود بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يعتقد أن له نفوذا كبيرا في النظام السياسي، كما أعربوا عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها بوتفليقة الاثنين الماضية.

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