أمزازي يتحدى أساتذة التعاقد المضربين: “لن نسمح أبدا بسنة بيضاء في بلادنا”

هبة بريس – الدار البيضاء

يتواصل مسلسل ما بات يعرف بأساتذة التعاقد إثارته للجدل ، بين أخذ و رد خاصة في ظل تشبت كل طرف بقراراته و ذلك بعدما قررت تنسيقيات الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” التشبت بالإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم و على رأسها الإدماج المباشر و بين الوزارة الوصية التي تحاول حل الملف من خلال اعتماد مقاربة جديدة تتعلق بالتوظيف الأكاديمي الجهوي.

و في الوقت الذي يضرب فيه الألاف من أساتذة التعاقد بمختلف جهات المملكة مما عطل الدراسة بعديد المستويات و الفصول الدراسية ، خرج سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي بتصريح صحفي أكد فيه أن الوزارة تقوم فقط بتطبيق و تنزيل الخطة الحكومية لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب.

و أضاف الوزير أمزازي بأن التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات التعليمية يأتي ضمن سيرورة إرساء قواعد الجهوية المتقدمة التي نادى بها عاهل البلاد و اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في القطاع و سد الحاجيات الجهوية و ذلك ضمن خظة حكومية تروم خلق وظيفة عمومية جهوية في عديد القطاعات بالوظيفة العمومية.

و شدد أمزازي أن هذا المشروع الذي قدمته الوزارة هو في صالح الأساتذة بالدرجة الأولى و قطاع التعليم بشكل عام ، حيث سيمكن من التخلي بشكل كلي و رسمي عن نظام التعاقد ، فضلا على تمكين هؤلاء الأساتذة من فرصة ولوج عديد المباريات للترقية لدرجة مفتشين و مدراء و الولوج لمناصب مسؤوليات عليا.

و ختم وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين المهني حديثه بأنه لن يسمح بتاتا بوقوع سنة بيضاء في المغرب ، و يجب على كل الأطراف في هذا الملف تغليب مصلحة الوطن و التلاميذ على المصلحة الشخصية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0