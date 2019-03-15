من الشخص الذي ألهم سفاح المسجدين في جريمته؟

هبة بريس - وكالات

أصدر سفاح مسجدي نور ولينوود في نيوزيلندا الذي قتل 49 مصليا وجرح العشرات بينهم أطفال، بيانا في 74 صفحة قبل ساعات من مجزرته.

وشرح برينتون تارانت البالغ 28 عاما في بيانه “الاستبدال العظيم” خطته بالتفصيل لقتل المصلين في المسجدين.

ووصف الإرهابي نفسه بأنه “رجل أبيض عادي ولد في أستراليا من طبقة عاملة، وينتمي لعائلة ذات دخل منخفض”.

وكشف الإرهابي المتطرف اليميني في الوثيقة كيف استلهم فكره من القاتل الجماعي النرويجي أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في هجوم عام 2011، وفقا لما نشرته “Dailystar”.

وبريفيك هو إرهابي متطرف نرويجي من مواليد 13 فبراير 1979، ارتكب هجمات النرويج عام 2011، وينتمي إلى اليمين المتطرف كما أنه يعرف بأنه معاد للإسلام.

وفي 22 يوليو 2011، فتح النار على مراهقين في معسكر في جزيرة أوتايا بالنرويج، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا، كما قام باعتداء بقنبلة على مقر الحكومة في أوسلو ما أودة بحياة 8 أشخاص.

واعترف بريفيك خلال محاكمته بارتكاب المجزرة، إلا أنه ادعى البراءة وبرر عمله بالقول إنه “فظيع لكنه ضروري” ويهدف إلى حماية النرويج من “الاجتياح الإسلامي”، وأنه هاجم العماليين الذين يحكمون البلاد بسبب السياسة التي ينتهجونها في مجال الهجرة، والتي قال إنها تعزز التعددية الثقافية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0