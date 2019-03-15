انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المغرب والارجنتين

هبة سبور

اعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالملعب الكبير لمدينة طنجة؛ انطلاقا من يوم الاثنين 18 مارس 2019 عبر كل من البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، وكذا بنقط البيع المبينة أذناه.

نقط شراء وسحب التذاكر:

• مدينة طنجة:

• الملعب الكبير بمدينة طنجة (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• عصام سبور (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك).

• عصبة الشمال لكرة القدم (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة الدار البيضاء:

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

• مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك و نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الرابعة: 30 درهما .

* الدرجة الثالثة: 100 درهما.

* الدرجة الثانية: 150 درهما.

* الدرجة الأولى: 200 درهما.

* البريميوم : 500 درهما.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت

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