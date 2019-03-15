أردوغان: “أتمنى الرحمة من الله لأخواننا الذين فقدوا حياتهم في هجوم نيوزيلندا”

هبة بريس - وكالات

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات.

وكتب أردوغان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، “أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا، وعلى المسلمين الذين كانوا يؤدون عبادتهم هناك، ولعنة الله على الفاعلين”.

وأضاف الرئيس التركي: “أتمنى الرحمة من الله لأخواننا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى”.

كما غرد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم على تويتر: “على العالم أن يقف بحزم في وجه الإرهاب الفاشي المتمثل بالإسلاموفوبيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية والمتفجرات، أسفر عن مقتل 40 شخصا وجرح أكثر من 50.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إنها احتجزت ثلاثة رجال وامرأة واحدة مشتبهين في الهجوم، الذي اعتبرت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن أنه وقع في يوم كان “واحدا من أحلك أيام نيوزيلندا”.

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