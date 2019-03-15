محلل سياسي: “سيذكر التاريخ أننا ابتلينا بحكومتي البيجيدي التي أتت على اليابس والاخضر”

نُشر بتاريخ :  2019-03-15 - 09:12
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هبة بريس - الرباط

عبر المحلل السياسي، والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، عن سخطه بسبب قرارات وتحركات حكومتي البيجيدي التي تضر بالمواطنين وتسيء للمشهد السياسي.

وقال الشرقاوي في تدوينة “فيسبوكية”:”سيذكر التاريخ اننا ابتلينا بحكومتي البيجيدي التي اتت على اليابس والاخضر، وسيذكر التاريخ انهما مررا على الشعب قرارات لم تجرؤ حكومات سالفة على الاقتراب منها”

سيذكر التاريخ ، يقول الشرقاوي، ان بنكيران استغل سلطة جزء من الشعب للاساءة لمصالح الشعب، سيذكر التاريخ ان رئيس حكومة كان يتقاضى في ذات الشهر اجرا عن مهمته الوزارية وتقاعدا عن صفته البرلمانية، و سيذكر التاريخ ان رئيس حكومة ازبد وارغد في محاربة الريع وانتهى به المطاف مستفيدا من معاش سمين لا يستحقه.” حسب قوله

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