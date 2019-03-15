المعهد الملكي للشرطة..تخرج دفعة من ضباط الشرطة من دولة إفريقيا الوسطى

هبة بريس

تدعيما لعلاقات التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيراتها من المؤسسات الأمنية بدول إفريقيا جنوب الصحراء، شهد المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الأربعاء 13 مارس الجاري، حفل تخرج فوج مكون من 15 ضابط للشرطة من الذكور والإناث، ينحدرون من دولة إفريقيا الوسطى.

وتوج هذا الحفل، الذي حضره إلى جانب ممثلين عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني أعضاء السلك الدبلوماسي لإفريقيا الوسطى المعتمد بالمغرب، مسار سنة كاملة من التكوين الذي خضع له ضباط الشرطة المتخرجون على يد نخبة من الكفاءات الأمنية المغربية في جميع التخصصات الشرطية الحديثة.

واستفاد ضباط الشرطة الأجانب من تكوين متكامل، جمع بين الدروس النظرية بالمعهد والمدارس المتخصصة التابعة له، فضلا عن التدريبات التطبيقية والميدانية بمختلف المصالح والوحدات العملياتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك وفق برامج تعليمية روعيت فيها الخصوصيات المهنية والكفاءات الوظيفية المطلوبة في ضباط الشرطة المكلفين بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون.

وفي المقابل، يواصل فوج مكون من خمسة عمداء للشرطة من نفس الدولة الإفريقية الشقيقة تكوينهم بالمعهد الملكي للشرطة، الذي من المتوقع أن يستمر إلى حدود منتصف السنة الجارية، في انتظار استفادة أفواج أخرى من الأطر الأمنية الإفريقية من دورات مقبلة للتكوين بالمغرب، وذلك في سياق استراتيجية الانفتاح وتدعيم علاقات التعاون بين المملكة المغربية وعمقها الإفريقي، خصوصا تلك المرتبطة بتبادل الخبرات في المجال الأمني.

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