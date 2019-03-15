نيوزيلندا: اعتداء المسجدين عمل إرهابي

نُشر بتاريخ :  2019-03-15 - 08:32
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة عملا إرهابيا، وقالت إنه أحد أحلك الأيام في تاريخ بلادها.

وأكدت أرديرن خلال مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت 40 قتيلا و20 جريحا.

وفي وقت سابق قالت أرديرن إن ما حدث في كرايست تشيرش “عمل على درجة غير مسبوقة من العنف”، وأنه لا مكان في نيوزيلندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: “العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن”.

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