زهير فضال : سأخبر أحفادي أنني لعبت ضد ميسي وكريستيانو

هبة سبور – اس اريبيا

كد المغربي زهير فضال، لاعب ريال بيتيس الإسباني، أن فريقه جاهز لمباراة برشلونة المقبلة في الجولة الثامنة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني، مشيرًا إلى أن الانتصار الذي حققه ريال بيتيس أمام سيلتا فيجو منحهم الثقة.

طريقة إيقاف ميسي

وأما بالنسبة إلى مواجة ليونيل ميسي، فأردف: «أحاول أن أعترض طريقه، إذا تدخلت عليه فإنه يراوغك ويقصيك عن طريقه بشكلٍ سريع للغاية، هو أفضل لاعب في العالم، يجب أن نستمتع به، وأيضًا بكريستيانو رونالدو، سأخبر أحفادي أنني لعبت ضدهما».

أفضل مدافعي العالم

وعن أفضل المدافعين في العالم، قال: «بالنسبة لي بويول هو الأفضل، لقد كان نموذجًا للجميع، هو قائد فريق نموذجي، لقد شكل جزءًا كبيرًا من أحد عصور كرة القدم، سأظل معجبًا به بشكلٍ دائم، هو ومالديني من أثرا على طفولتي».

إيقاف برشلونة

وفيما يتعلق بطريقة إيقاف زحف برشلونة، فصرح: «سيأتي برشلونة ولدية رغبة جامحة في الفوز، إنه فريق كبير، يجب الضغط عليهم عند خروجهم بالكرة، وأن نكون أقوياء ونستغل الفرص، وأن نعمل على ألا يعيشوا أفضل أيامهم، أفضل طريقة للفوز على برشلونة هي ألا يكون يوم المباراة يومهم، ولكن من المؤكد أيضًا أنه يجب شن حالة هجومية ومحاولة الضغط كثيرًا عليهم».

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