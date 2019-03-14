لقاء تشاوري حول مسلسل إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب

هبة بريس ـ الرباط

ترأس السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية السيد وزير الداخلية، لقاءا تشاوريا بمقر وزارة الداخلية وبحضور السادة الولاة والسادة رؤساء الجهات ورئيس جمعية الجهات بالمغرب، وذلك في إطار المسلسل التشاوري القبلي الذي تبنته الوزارة للتحضير لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب.

هذا الاجتماع ينخرط في مسلسل المشاورات مع الفرقاء قبل الحوار الوطني حول إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب. كما مثل هذا الاجتماع لبنة لتبادل الرؤى من أجل إنجاز هذا الورش وفق مقاربة تشاركية تسعى إلى المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة والانخراط في الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفضلا عن ذلك سيؤسس هذا الورش منظورا جديدا هدفه دعم وتقوية الالتقائية في السياسات العمومية؛ وكذا تعزيز الاستشراف والمساهمة في تقليص الفوارق الترابية وفق مقاربة ترابية تشمل كل جوانب السياسات العمومية وتتماشى مع الدور الجديد للدولة كضامن للإنصاف والعدالة الترابية.

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