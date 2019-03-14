انتخاب رئيس جديد لجماعة أيت بوبيدان اقليم الحاجب

ع محياوي – هبة بريس

انتخب ” عزيز العمود ” بدون منافس عن حزب الاتحاد الاشتراكي ، يوم أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، بالأغلبية رئيسا للجماعة القروية أيت بوبيدان ، خلفا للرئيس المعزول السابق عن حزب الأصالة و المعاصرة الذي أعفي من مهمته من قبل وزارة الداخلية لصدور قرار قضائي في حقه من طرف المحكمة الادارية بمكناس .

وجاء تجديد مكتب الجماعة المذكورة، طبقا للفصل 28 من قانون الميثاق الجماعي بعد حصوله على أصوات 25 مستشارا من أصل 27 عضوا بالمجلس، فيما غاب الرئيس المعزول و نائبا له سابقا .

و تشكل المكتب على الشكل التالي : محمد الكناوي عن حزب الاصالة والمعاصرة، حسن الحوتي من حزب الاستقلال، الحسان الجيراري عن الاصالة والمعاصرة،عبد الرحمان الغوتي من حزب الأصالة والمعاصرة، رشيد الحيمر عن حزب الإستقلال، عزيز مكراش من حزب الإستقلال.

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