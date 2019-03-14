مغربي يحاور زعيم المعارضة الفنزويلية “خوان غوايدو”

هبة بريس ـ الرباط

نشر الكاتب والصحفي المغربي محمد الفنيش صورة له رفقة المعارض اليميني غوايدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، معنونة بتدوينة كتب فيها “صورة من حوار حصري وخاص مع الرئيس الفنزويلي المعترف به من طرف اكثر من 70 دولة “.

وبهذا الحوار يعتبر الفنيش أول مغربي يحاور المعارض اليميني غوايدو الذي انقلب على حكم الرئيس الفنزويلي مادورو ، وسط احتجاجات عارمة بالبلد الغني بالنفط .

واعترفت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أميركا اللاتينية بغوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما حددت 6 دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني غوايدو رئيسا لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.

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