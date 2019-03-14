التنسيق النقابي الخماسي: 90 في المائة نسبة المشاركة في الإضراب العام بالتعليم

هبة بريس ـ الرباط

قال التنسيق النقابي الخماسي، ان الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 13 و14 مارس، عرف “نجاحا باهرا”، معلنا تسجيل نسبة مشاركة وصلت ل90 في المائة، بكافة جهات المملكة.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيان عمم بعد ظهر اليوم الخميس، على أن الحل للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، موجود بين أيدي الوزارة الوصية والحكومة، والذي لن يتم إلا عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011؛ وبإلغاء التعاقد عبر إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ وكذا الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لجميع العاملين بالقطاع.

ويضم التنسيق النقابي الخماسي كل من النقابة الوطنية للتعليم(ك دش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف دش)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش).

ومعلوم ان قطاع التعليم عاش اليوم الخميس، حالة من الشلل الشبه الكامل، بعد التحاق الأساتذة المرسمين بإضراب المتعاقدين، تنزيلا لبرنامج التنسيق النقابي الخماسي الذي اختار التصعيد أمام سعيد امزازي وزير التربية الوطنية .

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