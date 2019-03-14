سباعية مانشستر سيتي في دوري الأبطال تطيح بمدرب شالكه

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أطاحت سباعية مانشستر سيتي الانكليزي في مرمى شالكه الألماني في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بمدرب النادي دومينيكو تيديسكو بعد يومين من الخسارة المذلة.

وكان شالكه اعلن خبر اقالة مدربه في بيان نشره على موقعه الالكتروني، فيما قال المدير الرياضي الجديد يوخن شنايدر الذي تسلم مهامه رسميا الخميس “لا يمكننا أن نتجاهل أن التطور سلبي جدا هذا الموسم. عندما تسلمت مهامي، طلبت تغيير الوضع، وهذا امر ضروري نظرا لفداحة الحالة الرياضية في البوندسليغا”.

ويحتل شالكه المركز الرابع عشر في الدوري، وما زال على سلسلة من 3 هزائم اهتزت شباكه خلالها 11 مرة، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته السبع الاخيرة.

وسيتسلم الهولندي يوب ستيفنس (65 عاما) مهمة الاشراف على الفريق بصفة مدرب موقت امام لايبزيغ الثالث السبت، علما أنه سبق له ان درب الفريق بين عامي 1996و2002 ومن ثم بين 2011 و2012، وقاده للفوز بكأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليا) عام 1997. على أن يعاونه مايك بوسكنز

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0