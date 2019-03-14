درك الحاجب يضع حدا لجمركي و شريكه في تجارة المخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-03-14 - 20:37
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ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية الحاجب من توقيف شخصين أحدهما جمركي بالميناء المتوسطي بطنجة، كانوا على متن سيارة من النوع الخفيف تم ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهما 3 ونصف كيلوغرامات من مخدر الشيرا و ذلك على مستوى تعاونية أيت نعمان التابعة لقيادة بني مطير عمالة اقليم الحاجب.

و تمكنت مصالح الدرك الملكي أول أمس الأربعاء، من توقيف شخص الملقب بـ”الزيرو” من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات بمنطقة سبع عيون وبحوزته 2 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وهو في حالة التلبس في عملية ترويجها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بدرك الحاجب، تحت اشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية لتعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهم على العدالة بمكناس.

و تندرج هذه القضية في سياق العمليات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي التابعة لجهوية مكناس لمكافحة ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و تحديدا الأقراص المهلوسة و مخدر الاكستازي.

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