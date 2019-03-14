الـخلفي : 150 مليون درهم لتشغيل وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة

هبة بريس ـ الرباط

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ سياسة الحكومة عامة وسياسة الوزارة الوصية على ملف الأشخاص في وضعية إعاقة قائمة على مواصلة الوفاء بالالتزامات التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عشية اليوم الخميس، أن الوفاء الحكومي بالالتزامات المذكورة، تمثل من خلال مسارين، الأول تعزيز ودعم الأنشطة المدرة للدخل، والثاني دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن هذين المسارين رصد لهما 150 مليون درهم للتنزيل.

وتابع أنه بعد تنظيم أول مباراة للأشخاص في وضعية إعاقة، تم هذه السنة رفع هذه المناصب من 50 إلى 200 منصب، وخلال الأسبوع الأخير وهذا الأسبوع شهدنا التحاق الناجحين في المباراة الأخيرة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف القطاعات الحكومية.

وشدد الوزير، على أن رئيس الحكومة حريص على التزام كل القطاعات الحكومية بنسبة 7 بالمائة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

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