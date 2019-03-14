وجدة.. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء السجن المحلي

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت إدارة السجن المحلي بوجدة، بتنسيق مع جمعية التضامن والتآزر الاجتماعي بجهة الشرق أمس الأربعاء 13 مارس الجاري قافلة طبية متعددة لفائدة النزيلات والنزلاء والأحداث.

وتأتي المبادرة في إطار انفتاح المؤسسة السجنية على جمعيات المجتمع المدني من اجل الرقي بالخدمات الاجتماعية لفائدة النزلاء، والاهتمام الذي توليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للعنصر البشري لاعتباره رافعة للنهوض بالقطاع السجني .

القافلة الطبية التي شملت عدة تخصصات، من طب النساء، طب الجلد، طب العيون، طب الانف والحنجرة، الطب العام، بالإضافة الى تحاليل السكر وفقر الدم حيث استفاد ازيد من 500 نزيل من بينهم نساء ونزلاء احداث، في حين تم توزيع الادوية مجانا على جميع النزلاء الذين استفادوا من هذه الفحوصات، والتي شارك فيها طاقم طبي متخصص وصيادلة.

ويأتي تنظيم هذه القافلة بناء على برنامج تم تسطيره مع جمعية التضامن والتآزر الإجتماعي للجهة الشرقية خلال سنة 2019، يضم بالإضافة الى القافلة الطبية انشطة ثقافية وفنية اجتماعية خلال المناسبات الدينية والوطني

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