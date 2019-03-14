بـرلماني للعثماني : من سيُزوّر الانتخابات المغربية ؟

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني يستفسره عن التصريحات المنسوبة اليه والتي تنطوي على تلميح بشأن إمكانية “تزوير” الانتخابات التشريعية المقبلة،

النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قال في سؤاله الكتابي الموجه إلى العثماني إن بعض التقارير الإعلامية تداولت تلميحه بشأن “وجود إرادة لدى جهات ما لتزوير الانتخابات القادمة”.

وسأل البرلماني رئيس الحكومة عن التدابير التي جرى اتخاذها “لتمر الانتخابات القادمة في ظروف أكثر ديمقراطية وشفافية ونزاهة”، وكذا الإجراءات القانونية والقضائية التي تم القيام بها من أجل “التبليغ عن جريمة التزوير التي علمتم أنها ستقع خلال الانتخابات المقبلة؟” يقول وهبي.

وتوجه وهبي إلى العثماني بالقول “بالنظر لموقعكم الدستوري فإن مثل هذه التصريحات تسيئ لصورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية داخليا وخارجيا”.

وتبعا لذلك سأل وهبي العثماني عن مدى صحة تلك التصريحات والجهات والمؤسسات التي يقصد “عزمها القيام بذلك السلوك المرفوض قانونيا وديمقراطيا”.

وشكك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في نزاهة انتخابات 2021 و ذلك في كلمة له خلال ندوة الحوار الداخلي المجالي لحزبه لجهة الرباط سلا القنيطرة السبت الماضي.

و حسب تقارير اعلامية فقد قال قال “لا شك أن هناك من سيتبجح وسيجمع الناس بالمال والاغراءات وسيتكئ على الادارة لكي ينجح في بعض الاستحقاقات الانتخابية” و استدرك قائلاً : “لكن هذا لا يقوم به حزب سياسي قوي فاعل مناضل مفيد للبلاد والعباد، حنا بغينا ننفعوا بلادنا”.

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