أكادير: السلطات الأمنية تحرر مخالفات ضد محلات الشيشة

أحمد وزروتي: هبة بريس

حجزت فرقة الأماكن العمومية التابعة لولاية أمن أكادير، في إطار مجهوداتها لزجر مخالفات ميدان التقنين، 357 نرجيلة بالفضاءات السياحية بالوسطين الحضري والسياحي.

فقد أفضت عملية مداهمة، حسب مصادر هبة بريس، جرى القيام بها ليلة أمس الأربعاء 13 مارس، للمقاهي المتواجدة بالوسط الحضري للمدينة، والتي تنشط في تقديم خدمات تدخين الشيشة للزبناء، إلى حجز ما مجموعه 132 نرجيلة ومستلزماتها، كما تم تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.

تأتي هذه العملية أياما قليلة بعد تنفيذ عملية مماثلة على مستوى الشريط الساحلي للمدينة، مكنت من حجز 225 نرجيلة ومستلزماتها، مع تحرير محاضر قضائية لمسيري المقاهي المعنية بالأمر.

وتندرج هذه العمليات في إطار مجهودات المصالح الأمنية الرامية إلى تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر ميدان التقنين.

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