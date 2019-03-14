“لحلو” يشرف على تكريم الموظفين المتقاعدين بولاية جهة مراكش اسفي

ضاهر محمد: مراكش

اشرف والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو يوم الأربعاء 13مارس2019 رفقة رئيسة مجلس العمالةعلى حفل تكريم المتقاعدات و المتقاعدين برسم سنوات 2015-2016-2017و2018.و ذلك بمقر الولاية.

وبهذه المناسبة، القى والي الجهة وعامل عمالة مراكش كلمة شكر فيها المتقاعدات و المتقاعدين على الجهود التي بذلوها في خدمة المرفق العمومي متمنبا لهم موفور الصحة و العافية، كما انتهز الفرصة لحث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود لربح الرهانات و خدمة قضايا المواطنين وفق التوجهات الملكية السامية.

وقد سارت رئيسة مجلس عمالة مراكش خلال كلمتها بالمناسبة على نفس المنوال مجددة عناية المجلس بالعنصرالبشري و المتقاعدات و المتقاعدين.

ثم اخذ الكلمة رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي عمالة مراكش التي استعرض من خلالها البرامج المتعددة لخدمة مصالح الموظفين و المتقاعدين، و تم تسليم شواهد تقديرية و دروع تذكارية لفائدة المحتفى بهم الذين بلغ عددهم 140 متقاعدة و متقاعد.

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