مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين السيد عبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد خالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والسيد سمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

كما تم على مستوى نفس الوزاة والقطاع تعيين السيد عبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والسيد عبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والسيد علي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد عمراوي فريد في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما).

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