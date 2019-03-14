لأول مرة بشفشاون .. تركيب عدادات سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة

رشيد موليد

أشرف محمد العلمي ودان عامل إقليم شفشاون، صباح يوم الأربعاء 13 مارس الجاري على أطلاق مبادرة تركيب عدادات جديدة لسيارات الأجرة الصغيرة بحاضرة مدينة شفشاون.

هذه المبادرة التي استحسنها مهنيو النقل ورحبوا بها تسعى لتجويد خدمة النقل العمومي بمدينة شفشاون، كما أن وضع عداد سوف يضمن حقوق سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والركاب على حد سواء.

هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها السلطات الإقليمية مع جمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالإقليم.

وقد تم تحديد مبلغ درهمين لفتح العداد و30 سنتيم لكل 100 متر على أن يبقى الحد الأدنى للرحلة في 7 دراهم.

هذا الإجراء الجديد لقي استحسان المواطنين والسياح وهيئات حقوق المستهلك حيث سيحد من مشكل تحديد مبلغ الرحلة بعدما صارت التعريفة موحدة ومحددة بشكل معقول.

وتجدر الإشارة إلى أن عامل الإقليم الجديد سبق له ان فتح خطين جديدين لسيارات الأجرة من الصنف الأول تجويدا لخدمات النقل العمومي بالإقليم.

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