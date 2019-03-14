سلطات أكادير: تفكيك مخيم عشائي لمهاجرين في وضعية غير قانونية

هبة بريس

أقدمت السلطات العمومية بمدينة أكادير مساء أول أمس، الثلاثاء، على تفكيك مخيم عشوائي قرب المحطة الطرقية بالمدينة، كان يأوي مهاجرين في وضعية غير قانونية، ولا تتوفر فيه أية شروط للعيش الكريم .

وأفاد بلاغ لخلية التواصل بولاية أكادير، أن تفكيك هذا المخيم العشوائي، الذي كان محط شكايات متعددة من الساكنة المجاورة ” تم بتوجيه ودعم من المصالح المركزية المختصة “.

واعتبر البلاغ أن تحضير وتنفيذ هذه العملية كان “مبادرة نوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير قانونية، تحترم التوجهات الكبرى لبلادنا في هذا المضمار، وإرساء مبادرات محلية لفائدة هذه الفئة “.

وحسب المصدر نفسه، فقد “تم نقل المهاجرين في وضعية غير قانونية بموافقتهم ، وفي ظروف تستجيب للمعايير المعتمدة إلى مركز اجتماعي للإيواء في حي “أنزا” ، تتوفر فيه كل متطلبات الحياة من مأكل و مشرب ورعاية طبية على سبيل الذكر لا الحصر “.

وخلص البلاغ إلى القول بأنه “تجري عمليات التعرف على هويات هؤلاء المهاجرين بتنسيق مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للبلدان التي يحملون جنسياتها “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0