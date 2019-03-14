الاستقلال يستعرض منجزات زيارة وفده لدولة الصين

هبة بريس - الرباط

وقفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأخير، على النجاح الذي عرفته زيارة وفد من قيادة الحزب إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأفادت اللجنة في بلاغ لها، أن الزيارة تميزت باللقاء السياسي الهام الذي عقده الوفد ببكين مع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السيد سونغ تاو، حيث أكد نزار بركة خلال هذا اللقاء على أهمية أجرأة وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين والتي وقعهاالملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ في سنة 2016، في إطار تعاون جنوب جنوب ومن منطق رابح رابح.

كما أبرز بركة، خلال نفس الزيارة الانخراط الإرادي للمغرب في مبادرة “الحزام والطريق”، مؤكدا على المؤهلات الكبيرة لبلادنا لتشكل قطبا اقتصاديا استراتيجيا إقليميا بين القارات الثلاث ومنصة للتجارة الدولية في إطار هذه المبادرة.

وأكد الجانبان على حتمية تطوير العلاقات بين الحزبين على المستوى الفكري والسياسي والتكويني والتنظيمي. وفي هذا الإطار وجه نزار بركة دعوة سونغ تاو لزيارة المغرب.

كما تميزت هذه الزيارة باللقاء الناجح مع رجال الأعمال الصينيين الذين أبدوا اهتماما ملحوظا بالاستثمار ببلادنا،كما اطلع الوفد القيادي على بعض التجارب الرائدة في مجال الخدمات الإدارية الرقمية المقدمة للمواطنين، وكذا على بعض المشاريع المندمجة للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تجربة شركة علي بابا العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والمدن الذكية. وفق ذات البلاغ

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