أسهم زياش تواصل الارتفاع في سوق الإنتقالات

هبة سبور

استطاع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش ان يشد أنظار العديد من الأندية العالمية بعد أدائه المذهل مع نادي أياكس أمستردم الهولندي هذا الموسم ومساهمته في تأهل فريقه إلى ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على حساب ريال مدريد بعد غياب لاكثر من 20 سنة ،بعدما سجل هدف الاجاكس الوحيد في مباراة الذهاب وافتتح الحصة لفريقه في مباراة الاياب

هذا الأداء القوي من نجم خط وسط أياكس أمستردم دفع العديد من الأندية الكبيرة لمحاولة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل على غرار بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين ومانشستر سيتي ولفربول الإنجليزيين ،روما ونابولي الإيطاليين .

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة خاض هذا الموسم لحد الان 36 مباراة مع أياكس نجح في تسجيل 18 هدف وصناعة 16 هدف أخر لزملائه في الفريق،كما إرتفعت القيمة المالية للاعب في بورصة اللاعبين لتصل 35 مليون يورو ،ويرتبط بعقد مع اياكس إلى غاية 30 يونيو 2021.

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