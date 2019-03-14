المحكمة ترفض النقض للمتورطين في سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش‎

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان محكمة النقض بالرباط اصدرت صباح اليوم الخميس قرارا برفض طلب النقض الذي تقدم به دفاع المتورطين في ملف سرقة رضيع من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش شهر شتنبر من سنة 2017، والمحكومين بالسجن النافذ.

وسبق لغرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش ان قضت ليلة الثلاثاء عاشر يوليوز سنة 2018، ببراءة سفيان البركة زوج المتهمة الرئيسية من جميع التهم في قضية سرقة رضيع من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

كما قضت هيئة المحكمة بخفض العقوبة للزوجة ووالدتها بسنة لكل واحدة منهما.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن وزعت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 ، 32 سنة المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفيل، حيث ادانت الطبيب المتهم الرئيس في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

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