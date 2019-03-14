سرقة ونهب رمال شاطئ إمسوان بأكادير .. الجهات المعنية تنفي

هبة بريس

نفت الوكالة الوطنية للموانئ الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول “نهب وسرقة رمال شاطئ إمسوان” الواقع شمال مدينة أكادير.

وأوضح بلاغ للوكالة أن “أشغال جرف الموانئ تدخل ضمن المهام المسندة للوكالة الوطنية للموانئ طبقا لمقتضيات القانون 15_02 الخاص بالموانئ، وتخص أشغال جرف الموانئ التي تنظم بصفة دورية، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى أعماق الأحواض المائية والأرصفة الخاصة بكل ميناء، مما يمكن من ضمان سلامة الملاحة داخل كل ميناء، وتحسين ظروف استغلال البواخر وسلامتها “.

وبخصوص ميناء إمسوان، يضيف ذات البلاغ، فإن المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بميناء اكادير “وضعت برنامج عمل يرمي إلى تحسين ظروف استغلال ميناء إمسوان، وضمان سلامة الملاحة والمهنيين. ويتضمن برنامج العمل هذا عملية جرف الرمال المتراكمة التي أصبحت تشكل عائقا أمام ممارسة نشاط الصيد في ظروف تضمن سلامة الملاحة والبحارة ، كما تهدد سلامة الصيادين عند ولوج قواربهم إلى بوابة الميناء “.

وأشار البلاغ الى أن “الرمال المجروفة تطرح في البحر في مكان يقع على بعد كيلومترات شمال ميناء إمسوان تفاديا للنهب والسرقة، حيث تم تحديد هذا المكان مسبقا بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء “. وفق المصدر ذاته

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0